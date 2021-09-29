2021/09/29 | 13:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اكد محافظ نينوى نجم الجبوري ان" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه اللجنة العليا لإعمار الموصل باستكمال اجراءات القرض الفرنسي الخاص بإكمال اعمار مطار الموصل.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن" اللجنة العليا لإعمار الموصل استكملت اجراءات القرض الفرنسي الخاص بإكمال اعمار مطار الموصل وسيتم توقيع عقد المطار في الايام المقبلة بعد اجتماع اللجنة مع السفير الفرنسي وسلطة الطيران المدني"وطالب الجبوري " باسراع وتهئية الفرق الهندسية لاعمار مطار الموصل.وكانت الشركات الفرنسية قد اعلنت دعمها لاعمار مطار الموصل الدولي الذي دمر خلال احتلال داعش لمدينة الموصل "/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه لجنة اعمار الموصل باستكمال اجراءات القرض الفرنسي الخاص بإكمال اعمار مطار الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه لجنة اعمار الموصل باستكمال اجراءات القرض الفرنسي الخاص بإكمال اعمار مطار الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).