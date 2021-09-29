النزاهة تضبط 47 صكاً استولى عليها موظفون لمصالحهم الشخصية في الديوانية

2021/09/29 | 13:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن ضبط (47) صكاً استولى عليها موظفون لمصالحهم الشخصية في الديوانية.وذكرت الهيئة في بيان، أن “فريق عمل مكتب تحقيق القادسيَّة انتقل إلى أحد المصارف الحكوميَّة في الديوانيَّة وتمكَّن من ضبط (47) صكاً أصلياً، تمَّ الاستيلاء عليها من قبل بعض المُوظَّفين لمصلحتهم الشخصيَّة”.وأضافت ان “الفريق تمكَّن، في عمليَّتين مُنفصلتين في هيئة التقاعد في المحافظة ومستشفى الديوانيَّة التعليمي، من ضبط مُوظَّفين اثنين مُتلبِّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود؛ لقاء إنجاز مُعاملات عددٍ من المواطنين”، مبينة أنَّه “تمَّ خلال العمليَّتين ضبط عددٍ من المُعاملات بحوزة المُتَّهمين”.وأشارت إلى أن “ملاكات المكتب قامت في عمليَّةٍ رابعةٍ، من […]

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