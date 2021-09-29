الحكيم والحلبوسي يؤكدان أهمية العراق بتقريب وجهات النظر بالمنطقة

2021/09/29 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل، زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما أكدا على أهمية العراق في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي، للحكيم في بيان تلقاه “المركز […]

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