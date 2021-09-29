ازدهار اقتصاد الأفيون في أفغانستان

2021/09/29 | 13:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين أنه من المستحيل تحديد مدى ربحية اقتصاد الأفيون لطالبان، فقد تراوحت التقديرات على مدى العقدين الماضيين من عشرات الملايين إلى مئات الملايين.

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