رئيس الجمهورية برهم صالح يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

2021/09/29 | 13:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن ّ “الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر السلام ب‍بغداد، السفير الفرنسي لدى العراق أريك شوفالييه”.وأضاف البيان “في مستهل … Readmore

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