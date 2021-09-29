منظمة حقوقية تطالب الامم المتحدة بالتحقيق فى جرائم تهجير عرقية وتطهير عرقى ضد الاقليات المسلمة فى الهند

2021/09/29 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية

الامم المتحدة والمنظمات الدولية فى

مجال حقوق الانسان باجراء تحقيقات حول

تورط الحكومة الهندية بجرائم ابادة

عرقية ضد المسلمين فى عدد من الولايات

الهندية

واتهمت

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