انفجار منصة لإطلاق الصواريخ في اطراف بيجي

2021/09/29 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء بانفجار منصة لإطلاق الصواريخ في اطراف قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز،، ان " إن "منصة لإطلاق الصواريخ انفجرت في اطراف قضاء بيجي شمالي المحافظة تحت ظروف غامضة".وأضاف، المصدر ان "قوة امنية من الشرطة والحشد هرعت الى تطويق مكان الحادث لكشف أسبابه"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادث".

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