اللهيبي تواصل لقاءاتها بأهالي بعقوبة

2021/09/29 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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زارت المرشحة عن (تقدم) في محافظة ديالى، الدائرة الاولى بعقوبة، التسلسل 81، النائبة إقبال اللهيبي في زياراتها الميدانية الى الاقارب والمحبين في قضاء بعقوبة من اجل الاستعداد والمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة والمساهمة في التغيير الذي يطمح به جميع أبناء الوطن.

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