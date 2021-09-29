الحلبوسي والحكيم يؤكدان أهمية التثقيف على المشاركة الفاعلة في الانتخابات

2021/09/29 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، بمكتبه في بغداد الاربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتداول معهفي تطورات المشهد السياسي والأمني، و الإستحقاق الإنتخابي القادم.

وذكر بيان عن مكتب السيد الحكيم ان الاخير “أكد أهمية التثقيف على المشاركة الفاعلة في الانتخابات“، داعيا الجميع إلى “التنافس علىأساس البرامج الإنتخابية بعيدا عن أي مؤثرات من شأنها أن تهدد أمن الناخب والمرشح“.

وأشار السيد الحكيم، إلى “أهمية الرقابة الدولية على الإنتخابات حيث أنها تزيد من شفافية الإنتخابات دون أي مساس بالسيادة العراقية“.

واوضح البيان، “الجانبان تبادلا وجهات النظر حول الأدوار الإقليمية والدولية التي يلعبها العراق في المرحلة الحالية، حيث اكد السيد الحكيمعلى أهمية تكثيف الجهود لتقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة لتحقيق الإستقرار الذي يصب في مصلحة العراق“.

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