2021/09/29 | 14:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة للدورة الـ (76) عبدالله شاهد، على هامش الدورة الحالية للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة.وشكر رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الوزير حسين على دعم العراق في تسنمه لهذا المنصب، مُستعرضاً الأولويات التي …

ظهرت المقالة وزير الخارجية يؤكد ضرورة أن تكون القضيّة الفلسطينيّة في سلم أولويات رئيس الأمم المتحدة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يؤكد ضرورة أن تكون القضيّة الفلسطينيّة في سلم أولويات رئيس الأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يؤكد ضرورة أن تكون القضيّة الفلسطينيّة في سلم أولويات رئيس الأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).