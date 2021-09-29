حملة دعائية لمرشح عراقي تنتهي بـ'كارثة' غير متوقعة

2021/09/29 | 14:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمصرع شاب جراء سقوطه من شاحنة تحمل إعلانات انتخابية لأحد المرشحين في اطراف قضاء سامراء جنوب شرقي تكريت.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (29 ايلول 2021)، إن "الشاب سقط من الشاحنة خلال نصب لافتات انتخابية لأحد المرشحين عن سامراء في منطقة (دوانم البو هراط) في اطراف سامراء بمحافظة صلاح الدين" .

واضاف، أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

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