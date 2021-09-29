النزاهة: ضبط 47 صكاً استولى عليها موظفون لمصالحهم الشخصية في الديوانية

2021/09/29 | 14:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن ضبط (47) صكاً استولى عليها موظفون لمصالحهم الشخصية في الديوانية.وذكرت الهيئة في بيان، أن “فريق عمل مكتب تحقيق القادسيَّة انتقل إلى أحد المصارف الحكوميَّة في الديوانيَّة وتمكَّن من ضبط (47) صكاً أصلياً، تمَّ الاستيلاء عليها من قبل بعض المُوظَّفين لمصلحتهم الشخصيَّة”.وأضافت ان “الفريق تمكَّن، في عمليَّتين […]

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