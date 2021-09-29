إلى أين يسير العالم؟ - عادل حبه

2021/09/29 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه بقلم استيفان والتاستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفاردترجمة عادل حبه في الخامس عشر من أيلول، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن شراكة أمنية جديدة تسمى AUKUS.



الدول الثلاث هي حليفة منذ فترة طويلة، لكن عنوان الشراكة الجديدة هو جهد مشترك لتزويد أستراليا بأسطول من الغواصات النووية المتقدمة.



كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء ......





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