الاسطورة ماني باكياو يعتزل الملاكمة للمنافسة على رئاسة الفلبين

2021/09/29 | 14:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن أسطورة الملاكمة الفلبينية ماني باكياو، اليوم الأربعاء، اعتزال الملاكمة بعد أعوام طويلة على الحلبات في "أصعب قرار" في حياته كما وصفه، للتفرغ للعمل السياسي عقب إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلاده.وجاء الإعلان عبر رسالة بالفيديو وجهها باكياو لمتابعيه وعشاقه على صفحته الرسمية على فيسبوك.ويأتي قرار الملاكم الفلبيني مغادرة حلبات الملاكمة بعد 10 أيام من إعلان أيقونة الملاكمة والأسطورة الحيّة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 22 ايار 2022.وكان باكياو (42 عاماً) الذي ترعرع في شوارع الفلبين وتحوّل إلى نجم عالمي، أعلن ترشحه بعد أسابيع عدة من خسارته لنزاله الاحترافي الأخير في 22 من آب الماضي في لاس فيغاس أمام الكوبي يوردينيس أوغاس.باكياو الملقب بـ"باك مان" هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي حقق لقب بطولة العالم في ثماني فئات أوزان مختلفة، ويعتبر فخراً للفلبينيين.

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