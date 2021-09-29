2021/09/29 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QujtqBhN4Kk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد المياحي: عودة الاحتجاجات في الوقت الراهن غير مجدية سيما بعد اقرار قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد المياحي: عودة الاحتجاجات في الوقت الراهن غير مجدية سيما بعد اقرار قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).