هادي العامري: كتلة الفتح ستحقق ’فوزاً ساحقاً’ في انتخابات تشرين

2021/09/29 | 14:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس كتلة الفتح هادي العامري، الأربعاء، أن كتلته ستحقق "فوزاً ساحقاً" في انتخابات تشرين.

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وقال العامري في خطاب وجهه لجمهوره في التحالف وتابعه "ناس"، (29 أيلول 2021)، إن "التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يمكن ان يحدث في ظل وجود الحشد الشعبي سدا منيعا في وجه الصهيونية والقوى الظلامية".

وحذر "من وجود محاولات تقودها جهات خارجية بأدوات داخلية لدمج الحشد أو حلّه".

وأضاف أن "استهداف الحشد هو استهداف لروح المقاومة لدى اتباع اهل البيت (عليهم السلام)، وقد شدد على ضرورة "الحفاظ على هذه الثمرة الطيبة التي تحققت بفضل دماء الشهداء".

وأشار العامري إلى أن "استهداف الكيان الصهيوني لمقرات الحشد هو محاولة لكسر ذلك الجدار الصلد الذي يقف بوجه محاولات التطبيع مع إسرائيل".

كما دعا جمهوره إلى "المشاركة الواسعة في الانتخابات من اجل الحفاظ على هذا الوجود المبارك (في إشارة الى الحشد)".

وأكد أن "كتلة الفتح هي التي قاومت وحملت السلاح للدفاع عن العراق"، مرجحا أن تحقق الكتلة فوزا ساحقا في الانتخابات المرتقبة للحفاظ "على هذه المنجزات والعمل على حماية العراق وبناءه".

ولفت العامري إلى أن "العراق في طريقه لأن يكون (سيد المنطقة)".

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