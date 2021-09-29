2021/09/29 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة العراقي، الأربعاء ، نقل مباراة النفط والكرخ من ملعب التاجي الى ملعب الأول بعد موافقة لجنة التراخيص على احتضانه للمباريات.وذكر بيان لإعلام اتحاد الكرة انه “بناءً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل مباراة النفط والكرخ الى ملعب الأول المركز الخبري الوطني.

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