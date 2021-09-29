2021/09/29 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود استقطاعات وضرائب جديدة على رواتب الموظفين ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2022.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تتحدث عن وجود استقطاعات وضرائب جديدة على رواتب الموظفين ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2022، غير صحيحة، فلا يوجد هكذا توجه خصوصاً مع ارتفاع اسعار النفط، الذي سيسد جزء كبير من العجز".

وبين الشبكي ان "الحكومة ليس لها اي مبرر حتى تفرض استقطاعات او ضرائب جديدة، كما لم يعد لها اي مبرر لبقاء سعر صرف الدولار، فعليها اعادته كما كان سابقاً، كون العجز المالي سيتم سده بفارق سعر النفط، الذي ارتفع كثيراً، عن ما ثبت في قانون الموازنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستمس موازنة 2022 رواتب الموظفين مجددا؟.. البرلمان يحسم الأمر - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستمس موازنة 2022 رواتب الموظفين مجددا؟.. البرلمان يحسم الأمر - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).