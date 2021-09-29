هل ستنجح الحكومة العراقية الجديدة بايقاف العنف ضد الناشطين؟

2021/09/29 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - تقرير مترجم

بحسب خبراء ، فإن الحكومة العراقية الجديدة التي سيتم انتخابها ،يجب أن يكون لديها خطة واضحة للإصلاحات المنهجية، لإيقاف العنف والقمع ضد المنتقدين والنشطاء.

من المقرر أن تجري البلاد انتخابات عامة في 10 تشرين الاول ، حيث سيصوت الجمهور لانتخاب برلمان جديد.

وقال ريناد منصور ،الباحث البارز ومدير مشروع مبادرة العراق في مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن ، في تقرير "the National“ الذي ترجمته ( بغداد اليوم) ان"المشكلة ليست مع زعيم واحد أو حزب واحد في العراق ، يجب أن يكون هناك إصلاح منهجي على جميع الأصعدة، وإلا فإن العنف سيستمر ".

تصاعد العنف ضد منتقدي الحكومة والمجتمع المدني في العراق في السنوات الأخيرة ، خاصة بعد اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في تشرين الأول 2019 ، حيث قُتل حوالي 700 متظاهر وأصيب ما لا يقل عن 25000 آخرين.

ادت الانتفاضات إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أواخر عام 2019 ، في ايار 2020 ، تولى مصطفى الكاظمي منصبه وتعهد بتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وقال رينارد عن حكومة الكاظمي إنه "كانت هناك منذ ذلك الحين بعض الإصلاحات السياسية، كما رأينا التكنوقراط يدخلون ، لكنهم غير قادرين على إصلاح النظام".

وقالت بلقيس واللي، الباحثة البارزة في الأزمات والصراعات في هيومن رايتس ووتش ان "الإصلاحات التدريجية البطيئة لا تعمل ، هذا هو السبب الجذري للمشكلة ، من الصعب إحداث تغييرات لأن النظام يتم تسهيله من قبل مجموعة من القادة الذين لا يقومون بصيانته.

واضافت واللي إن "الانتخابات المبكرة هي نتيجة مباشرة لضغوطات الجماهير والشعب الذي يريد أن يكون لديه مساحة لانتقاد السلطات والجماعات الأخرى التي تسيطر على السلطة في العراق".

وتابعت:"من الدعوات الرئيسية التي كان المحتجون يوجهونها في ذلك الوقت أن يتنحى رئيس الوزراء والحاجة إلى عقد اجتماعي جديد بين الناس في العراق ومن هم في السلطة ، العقد الاجتماعي تم كسره بشكل أساسي ، الحقيقة المحزنة هي أن الانتخابات لن تكون قادرة على تحقيق ذلك ".

وختمت السيدة ويلي إنه "من غير المرجح أن تجلب الانتخابات حكومة جديدة في السلطة من شأنها أن تتعامل مع العنف وتضافر الجهود لاستهداف وإخراج النقاد في جميع المجالات".

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