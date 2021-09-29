القبض على ثلاثة متهمين بتعاطي المخدرات في ميسان

2021/09/29 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت شرطة ميسان القبض على ثلاثة متهمين بتعاطي المخدرات ، بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تستخدم للتعاطي .وقالت مديرية الشرطة في بيان :" ان عملية القبض على المتهمين تمت خلال اجراء ممارسة امنية ضمن قاطع حطين"./ انتهى

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