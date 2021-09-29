انتحار شاب باطلاق النار على نفسه ..ومقتل اخر بمشاجرة في ديالى

2021/09/29 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي شابان مصرعهما في حادثين منفصلين في محافظة ديالى اليوم .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم أن شابا عشرينيا أقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه من سلاح مسدس بضواحي الخالص شمال بعقوبة .واضاف ان الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي .لكنه لم يذكر الاسباب التي تقف وراء الحادث.على صعيد متصل قتل شاب اثر مشاجرة بالسكاكين وقعت بضواحي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ./انتهى

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