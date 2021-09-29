الصحة تصدر الأوامر الخاصة بتعيين خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض

2021/09/29 | 14:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض التابعة للمركز واقليم كردستان للعام الدراسي 2018/2019 وخريجي كليات ومعاهد التمريض اقليم كوردستان للعام الدراسي 2019/2020.وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انهم موزعين حسب الدوائر المؤشرة ازاء كل منهم في القوائم المرفقة في …

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