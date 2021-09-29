أمازون تقوم ببناء روبوت لمنزلك.. يمكنه حتى محاكاة القرع على الطبل

2021/09/29 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شركة أمازون ببناء “Astro” وهو روبوت منزلي، وهو أكثر من مجرد Alexa على عجلات.شاهد وتعرف إلى ميزاته هنا بما في ذلك محاكاة قرع الطبل (beatboxing)، يبدأ سعره التمهيدي من 999 دولارًا أمريكي.

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