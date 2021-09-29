الحشد الشعبي يحبط تسللاً إرهابياً شمالي بابل

2021/09/29 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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تصدت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، لمحاولة تسلل "داعشية" في جرف النصر شمالي بابل.

وقال إعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 47 ضمن قيادة عمليات الجزيرة والبادية في الحشد الشعبي، تصدت اليوم لمحاولة تسلل لفلول داعش الارهابي في ناحية جرف النصر شمالي بابل".

واضاف البيان، أن "القوة اشتبكت مع مجموعة من عناصر فلول داعش الارهابي حاولت التسلل في منطقة الرويعية في جرف النصر".

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