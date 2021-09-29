طهران تبدي استعدادها لتمديد عقد تصدير الغاز مع بغداد

2021/09/29 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد نائب وزير النفط الإيراني مجید جكنى، استعداد بلاده لتمديد عقد تصدير الغاز من إيران إلى العراق.

ووفقا لوكالة "إسنا"، قال المسؤول الإيراني، في لقاء مع كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية إن "علاقتنا مع العراق استراتيجية وبغض النظر عن العلاقات الاقتصادية، لدينا علاقات ثقافية ودينية عميقة وهي مهمة للغاية".

وأضاف: "علاقاتنا مع العراق علاقات استراتيجية تتعدى البعد الاقتصادي ونعتبرها مهمة جدا".

وأشار إلى أنه "تمت مطالبة الطرف العراقي بأن يلتزم بالعقود الجارية والتفاهمات بين البلدين"، فيما أعرب عن استعداد إيران "لدراسة العروض الجديدة، التي تقدمها وزارة الكهرباء العراقية لتمديد عقود صادرات الغاز إلى العراق".

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