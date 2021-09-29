2021/09/29 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين هذه الفئات من الخريجين.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “تم صدور اوامر تعيين خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض التابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تصدر أوامر تعيين هذه الفئات المركز الخبري الوطني.

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