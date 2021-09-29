الحشد يكشف تفاصيل مغايرة عن المصادر الامنية بوجود انفجار في صلاح الدين

2021/09/29 | 14:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر امني، الاربعاء، بوقوع انفجار في منصة لاطلاق الصواريخ شمال محافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (29 ايلول 2021)، انه "لا صحة للانباء المتداولة حول انفجار منصة إطلاق الصواريخ في احد محطات الوقود القديمة بقرية (البو طعمة) جنوب قضاء بيجي شمالي صلاح الدين".

الى ذلك، تناقلت بعض وكالات الاخبار عن وقوع "انفجار منصة لإطلاق الصواريخ في احدى محطات الوقود القديمة في قرية (البو طعمة) جنوب قضاء بيجي شمالي صلاح الدين لاسباب وظروف غامضة لم تتضح لغاية الآن"، مبينة ان "قوة امنية من الشرطة والحشد هرعت الى مكان الحادث لكشف أسبابه وسط أنباء متضاربة بانفجار المنصة اثناء اطلاق صواريخ الى أهداف محددة".

N.A

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