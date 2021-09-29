وزير الموارد: نسعى للتوصل لاتفاق عادل ومنصف مع دول المنبع

2021/09/29 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، عن جهود تخوضها الوزارة للتوصل الى اتفاق منصف وعادل للعراق مع دول المنبع.وقال الحمداني متحدثا في الجلسة الاستثنائية رفيعة المستوى لمؤتمر الاطراف التاسع لاتفاقية […]

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