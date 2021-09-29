رسالة إلى روائيَّة شابَّة - عبدالرزاق دحنون

2021/09/29 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون سيدتيقرأتُ روايتك حتى الصفحة الأخيرة، وسررتُ لأنك استطعت اكمال بناء شخصياتها بشكل مقبول إلى حد ما.



شخصيّة المرأة في روايتك والتي بكتها المدينة حين ماتت في نهاية الرواية مشغولة بإتقان ودراية، مع ذلك أسأل: هل هذا هو نموذج المرأة العربيّة حقاً؟ أنا لا أعرف يا سيدتي.



أنت من عليها أن تُجيب.



المرأة العربيّة من المحيط إلى الخليج لا نعرف عنها الكثير، نعرف بأنها ملكة في مملكتها.



طبعاً شاهدت جموع ال ......





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