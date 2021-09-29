2021/09/29 | 14:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلن وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق عادل مع دول المنبع.

وذكر بيان لوزارة الموارد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحمداني، شارك كمتحدث في الجلسة الاستثنائية رفيعة المستوى لمؤتمر الأطراف التاسع لاتفاقية المياه/ هلسنكي 1992 والمقامة في جنيف للفترة من 29 أيلول ولغاية 1 تشرين الأول".

وأكد الحمداني أن "العراق في خطواته الأخيرة للانضمام الى اتفاقية المياه/ هلسنكي 1992"، مشيرا إلى "الجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد المائية للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل مع دول المنبع وامكانية تقديم الاتفاقية الدعم اللازم لتعزيز موقفه لضمان حقوقه المائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد يعلن التوصل إلى اتفاق عادل مع دول المنبع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد يعلن التوصل إلى اتفاق عادل مع دول المنبع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).