صور: انفجار مركبة تحمل منصة صواريخ معدة للإطلاق في بيجي

2021/09/29 | 14:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانفجار مركبة تحمل منصة صواريخ معدة للاطلاق جنوب مدينة بيجي.

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وذكر المصدر لـ "ناس" (29 أيلول 2021)، ان "المركبة كانت تحمل منصة صواريخ معدة للاطلاق جنوب مدينة بيجي في منطقة الحجاج بمحافظة صلاح الدين"، موضحاً ان "العجلة انفجرت قبل اطلاق الصواريخ".

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