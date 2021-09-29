أول رئيسة حكومة في تاريخ تونس.. من هي نجلاء بودن؟

2021/09/29 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين الرئيس التونسي قيس سعيد المهندسة نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ تونس، وطلب منها أن تكون أولوية حكومتها مكافحة الفساد وإعادة الأمل للتونسيين.

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