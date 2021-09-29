‫كيفية التسجيل في حساب مايكروسوفت بدون كلمة مرور

2021/09/29 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسعى شركة مايكروسوفت لإتاحة وظيفة ‫تسجيل الدخول بدون كلمة مرور لجميع المستخدمين، بعدما كانت قاصرة في ‫السابق على حسابات الأعمال بصفة خاصة.

‫ولا تقتصر مزايا وظيفة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور على كونها أكثر راحة ‫فحسب، بل إنها أكثر أمنا بشكل عام، وذلك لعدم وجود كلمة مرور ثابتة يمكن ‫اختراقها.

‫علاوة على أن المستخدم لن يكون مضطرا لتذكر كلمة المرور المعقدة، كما ‫أنه لن يكون هناك اتجاه نحو استعمال كلمات المرور البسيطة والضعيفة لكي ‫يسهل حفظها وتذكرها.

‫تطبيق “أوثنتكيتر”

‫ويمكن تسجيل الدخول بدون كلمة مرور في حساب مايكروسوفت عن طريق تطبيق ‫مايكروسوفت “أوثنتكيتر” (Authenticator) المتوفر للأجهزة الجوالة المزودة بنظام “غوغل ‫أندرويد” (Google Android) وأجهزة “آبل” (Apple) التي تعمل بنظام “آي أو إس” (iOS).

‫وبمجرد تثبيت التطبيق على الهاتف الذكي، فإنه يقوم بالاقتران بحساب ‫مايكروسوفت الخاص بالمستخدم، كما يتيح التطبيق أيضا إمكانية تسجيل ‫الدخول في حسابات الإنترنت عن طريق خطوتين، وهي الطريقة التي تعرف باسم “المصادقة الثنائية العامل”.

يمكن للمستخدم العودة إلى وظيفة تسجيل الدخول بواسطة كلمة المرور في أي ‫وقت عن طريق صفحة إدارة حساب مايكروسوفت (غيتي)

‫ولكي يتمكن المستخدم من فصل كلمة المرور الخاصة بحساب مايكروسوفت، فإنه ‫يتعين عليه فتح صفحة إدارة حساب مايكروسوفت، وأن يفعل خيار “حساب ‫بدون كلمة مرور” ضمن قائمة “الأمان/ خيارات الأمان الإضافية”.

‫ويعتمد تطبيق المصادقة على بصمة الإصبع أو وظيفة التعرف على الوجه أو ‫رقم “التعريف السري” (PIN) عند تسجيل الدخول في حساب مايكروسوفت بدءا من إصدار ويندوز 10، ‫أو خدمات مايكروسوفت الأخرى مثل “واندرايف” (OneDrive) أو “آوتلوك” (Outlook).

ويمكن للمستخدم العودة إلى وظيفة تسجيل الدخول بواسطة كلمة المرور في أي ‫وقت عن طريق صفحة إدارة حساب مايكروسوفت، إذا لم يعد يرغب في مواصلة ‫استعمال وظيفة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور.

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