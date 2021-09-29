الكرملن يدخل في

2021/09/29 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت هيئة الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" إنها طلبت من مجموعة غوغل الأميركية، الشركة الأم لموقع الفيديو، "رفع القيود المفروضة على قناتي يوتيوب آر تي دي اي ودير فهلندي بارت في أقرب فرصة".

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