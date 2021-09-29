العراق وتركيا يبحثان تأهيل الخط الإستراتيجي الناقل للنفط بين البلدين

2021/09/29 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاربعاء، مع السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الجارين ورغبة الشركات التركية في تنفيذ المشاريع والاستثمار في قطاع […]

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