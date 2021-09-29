2021/09/29 | 15:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ej0q2nq1w08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد صادمة لشاب اعتقل وتعرض للتعذيب في كركوك) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاهد صادمة لشاب اعتقل وتعرض للتعذيب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).