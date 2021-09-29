2021/09/29 | 15:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: byT5_M-hLJQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امتعاض شعبي من الاساليب المتكررة والرخيصة لبعض المرشحين في كسب اصوات الناخبين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امتعاض شعبي من الاساليب المتكررة والرخيصة لبعض المرشحين في كسب اصوات الناخبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).