برنت يهبط بعد أن تجاوز 80 دولارا للبرميل

2021/09/29 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

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هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن تجاوز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات تقريبا، إذ فقدت موجة صعود استمرت خمسة أيام قوة الدفع إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح.

وانخفضت اسعار برنت 1.04 دولار أو 1.31 بالمئة لتصل إلى 78.05 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:08 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل نحو دولارين يوم الثلاثاء بعد أن لامس 80.75 دولاراً وهو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

ونزل النفط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 74.27 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق حيث اظهرت البيانات أن مخزونات الخام ارتفعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ايلول، وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.6 ملايين برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير 2.5 مليون برميل.

وارتفعت أسعار النفط مع تعافي الاقتصادات من حالات الإغلاق الوبائي وزيادة الطلب على الوقود، في حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في الإمدادات.

ويتوقع التجار أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون عادة باسم أوبك + ، إبقاء الإمدادات شحيحة عندما يجتمعون الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بقوة في السنوات القليلة المقبلة، حسبما توقعت أوبك يوم الثلاثاء ، محذرة من أن العالم بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتجنب أزمة حتى مع انتقاله إلى أشكال أقل تلويثًا للطاقة

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