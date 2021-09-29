وزير الموارد المائية: العراق يستعد للانضمام الى اتفاقية المياه

2021/09/29 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن قرب انضمام العراق لاتفاقية هلسنكي المائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني شارك كمتحدث في الجلسة الاستثنائية رفيعة المستوى لمؤتمر الاطراف التاسع لاتفاقية المياه/ هلسنكي ١٩٩٢ والمقامة في جنيف للفترة من ٢٩ أيلول ولغاية ١ تشرين الاول /٢٠٢١".

وأضاف أن "العراق في خطواته الأخيرة للانضمام الى اتفاقية المياه/ هلسنكي ١٩٩٢ مشيرا الى الجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد المائية للتوصل الى اتفاق منصف وعادل مع دول المنبع وامكانية تقديم الاتفاقية الدعم اللازم لتعزيز موقفه لضمان حقوقه المائية".

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