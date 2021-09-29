شرطة ميسان تلقي القبض على متهم بجريمة القتل العمد

2021/09/29 | 15:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت شرطة ميسان القبض على متهم مطلوب قضائياً لإرتكابة جريمة القتل العمد .وقالت المديرية في بيان :" ان مفارز استخبارات ميسان ، بالاشتراك مع سرية سوات ، القت القبض على متهم مطلوب قضائياً وفق المادة (406) ، في منطقة حي الغدير بمدينة العمارة مركز المحافظة".واضافت :" تمت احالة المتهم الى الجهات التحقيقية المختصة بغية احالته للقضاء"./انتهى س

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