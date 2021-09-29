2021/09/29 | 15:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل مع السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، اعادة تأهيل الخط الستراتيجي لنقل النفط الخام ونقل الغاز من الخليج الى اوروبا.وذكرت الوزارة في بيان انه :"جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الجارين ورغبة الشركات التركية في تنفيذ المشاريع والاستثمار في قطاع النفط والطاقة،و التعاون المشترك في اعادة تأهيل الخط الستراتيجي الناقل للنفط الخام بين البلدين، والعمل على تعزيز فرص استثمار الشركات التركية في العراق".وناقش الجانبان مشروع الربط الخاص بخدمات نقل البضائع من الجنوب الى الشمال عبر ميناء الفاو( قيد التنفيذ) وتكامل المشروع مع طاقات التصريف للموانئ الخليجية واهمية خلق مسار آمن لخدمات النقل البري والسكك الحديد، فضلاً عن امكانية دور العراق في نقل الغاز من الخليج الى تركيا واوروبا.واكد وزير النفط :" ان العراق يحرص على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات العالمية "، مشيرا الى العلاقات التاريخية المتميزة بين بغداد وانقرة، وحرص العراق على استمرارها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.من جانبه عبر السفير التركي عن رغبة حكومة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وخصوصا قطاع النفط والطاقة ، ورغبة الشركات التركية في العمل بالعراق وتعزيز وتطوير الفرص الاستثمارية ، والعمل على توسيع افاق التعاون المشترك مع العراق./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يبحث مع السفير التركي اعادة تأهيل الخط الستراتيجي للنفط .. ونقل الغاز من الخليج الى اوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يبحث مع السفير التركي اعادة تأهيل الخط الستراتيجي للنفط .. ونقل الغاز من الخليج الى اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).