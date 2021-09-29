بالارقام.. مطار النجف يكشف عن عدد الرحلات والزائرين خلال 10 ايام

2021/09/29 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مطار النجف الأشرف الدولي حكمت

أحمد، اليوم الاربعاء، عن عدد الزوار

والرحلات القادمة من جميع انحاء العالم

خلال الزيارة الاربعينية.

وأعلن أحمد في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "نجاح الخطة ال

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