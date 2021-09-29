برهم صالح يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

2021/09/29 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح،

الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس

الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن ّ

"الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر

السل

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