2021/09/29 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وبوليساريو.

وتضمن الحكم، الذي جاء بناء على دعوى بوليساريو “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.



ولكن المحكمة أشارت إلى أن القرار لن يدخل حيز النفاذ قبل شهرين.

التالي

منذ ساعتين

الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

منذ ساعتين

موسكو تحذر يوتيوب من حجب “روسيا اليوم”

منذ 6 ساعات

قتلى وجرحى في اقتتال بين موالين لتركيا في سوريا

منذ 6 ساعات

مرشح تحالف ميركل يعترف بارتكاب أخطاء

منذ 7 ساعات

بايدن يلغي رحلة إلى شيكاغو لإنقاذ أجندته الداخلية

منذ 7 ساعات

ميقاتي يربط زيارة سوريا بعدم التعرض لأي عقوبات

منذ 17 ساعة

“ويكيليكس”: CIA بحثت إمكانية خطف أو اغتيال أسانج

منذ 18 ساعة

السجن مدى الحياة 6 مرات لقاتل 5 صحفيين في الولايات المتحدة

منذ 18 ساعة

مقتل 6 أشخاص وتدمير 70 ألف منزل في فيضانات تايلاند

منذ 21 ساعة

البنتاغون يكشف سبب تخليه عن قاعدة باغرام في أفغانستان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).