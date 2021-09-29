الصحة تنهي جدلية 'شهادة اللقاح الدولية'.. والفئة المسموح لها بحيازتها

2021/09/29 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، الاربعاء، ان شهادة اللقاح الدولية الصادرة من قبل وزارة الصحة العراقية معترف بها دوليا.

وذكرت فلاح في تصريح لـ NRT عربية، (29 ايلول 2021)، ان "الشهادة تصدر للاشخاص الذين اخذو جرعتين من اللقاح، وتصدر فقط للذين يريدون ان يسافروا خارج البلد".

واضافت، ان "هناك مراكز خاصة تابعة للوزارة تصدر هذه الشهادات وهي موجودة ايضا في اقليم كوردستان"، موضحة انه "على الشخص المسافر ان يظهر شهادة اللقاح في المطارات مع فحص PCR قبل 72 ساعة وهذا معمول به في جميع دول العالم".

واشارت فلاح، الى ان "الغاية من فحص PCR واظهارها مع شهادة اللقاح هو التاكد من عدم اصابة الشخص بالفيروس"، مبينة انه "قد اصيب بالفيروس وهو لايعلم لان الاشخاص الملقحين ايضا معرضون للاصابة".

واكدت ان "قيمة اصدار شهادة اللقاح هي 30 الف دينار".

N.A

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