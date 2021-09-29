السيد الصدر: مازلنا بانتظار تطبيق مذكر الاعتقال الصادرة بحق المشاركين بمؤتمر التطبيع

2021/09/29 | 15:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، انه مازل بانتظار تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع.

وذكر الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه " في حال عدم اعتقالهم فلنا إجراءات (وطنية) صارمة ضد المطبعين والمشاركين".

وأدناه نص التغريدة:

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