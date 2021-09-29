إليك أيها المتقاعد   - حنان بديع

2021/09/29 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع عندما تنتهي مسيرتنا المهنية رسمياً، نحتاج إلىالتفكير فيما سنفعل، ومن سنكون؟ أو من نريد أن نكون؟لامجال للصدفة هنا، فمرحلة ما بعد التقاعد تحتاج إلى تخطيط، عادة ما يتركز تفكيرالأشخاص أثناء الإستعداد لمرحلة التقاعد على الموضوع المالي ليس أكثر، بيد أنالأمر يحتاج إلى التركيز على الجانب النفسي والاجتماعي أيضا..وهو الجانب الأكثر إثارة الذي برز في إحدىالدراسات حين ركزت على الجانب النفسي للمتقاعدين، وخلصت إ ......





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