خطوة الرئيس التونسي التاريخية - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/09/29 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي رائع يا ريس ، عظيم ، فعلاً لا إصلاح من غير كنس العالم القديم برمته ، من غبر قطع وقطيعة مع العالم التونسي الذي تأسس بعد عام 2010 .



قطيعة مع كل ما انتج : مجلس وزراء متحالف على الفساد .



ولا يعني الفساد ، النهب المنظم لواردات الدولة بل ايضاً : النهب المنظم للمال العام الذي يتم عن طريق : الرواتب الأسطورية ، والامتيازات الأسطورية ، والقروض الخرافية ، والهيئات الخاصة ، وجيوش المستشارين ، والحمايات ا ......





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