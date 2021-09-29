شرعية حقوق الإنسان - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/09/29 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي حقوق الإنسان، بالمفهوم المعاصر، لا تستمد شرعيتها من المواثيق والمعاهدات الدولية ولا من نظيراتها الوطنية.



تلك الوثائق تنظم فقط هذه الحقوق وتضبط تطبيقها على أرض الواقع.



ولا تستمد حقوق الإنسان شرعيتها من الثقافات أو العادات أو التقاليد أو الأعراف أو غير ذلك كله.



فجميع ما سبق قد يحوي الكثير جداً من الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومجرد أن أتباعها وممارسيها قد ألفوها من طول الممارسة والتقلي ......





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