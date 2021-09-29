الصدر يتوعد مجدداً: ننتظر اعتقال المشاركين في ’مؤتمر التطبيع’.. ولات حين مندم

2021/09/29 | 15:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، أنه لا يزال بانتظار مذكرات اعتقال المشاركين في "مؤتمر التطبيع".

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وقال الصدر في تدوينه تابعها "ناس"، (29 أيلول 2021)، "مازلنا بانتظار تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع سئ الصيت".

وأضاف "في حال عدم اعتقالهم فلنا اجراءات وطنية صارمة ضد المطبعين والمقصرين".

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